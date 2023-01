AJFP Vrancea: Preturi medii valabile pentru anul 2023

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea aduce in atentia contribuabililor interesati preturile medii la produsele agricole, valabile pentru anul 2023, necesare evaluarii in lei a arendei care se achita in natura:1,53 lei/kg grau;2,95 lei/kg floarea soarelui3,62 lei/kg rapita1,20 lei/kg struguri si1,25 lei/kg orz .Reamintim ca in conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in ... citeste toata stirea