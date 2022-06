AJFP Vrancea: prin OUG 120/2021 a fost implementat sistemul national privind factura electronica in Romania

Precizari utilizare formular 084"Cerere privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura/renuntarea la cererea privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura".Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea aduce la cunostinta celor interesati ca prin OUG 120/2021 a fost implementat sistemul national privind factura electronica in Romania.Emitentul facturii electronice, care opteaza pentru transmiterea acesteia in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura, este ... citeste toata stirea