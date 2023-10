Prin intermediul unui comunicat de presa Administratia Judeteana a Finantelor Publice(AJFP) Vrancea face precizari referitoare la rambursarea TVA in cazul persoanelor impozabile care au efectuat importuri si achizitii de bunuri/servicii in alt stat membru al Uniunii Europene(UE).Persoanele impozabile stabilite in Romania, care au efectuat importuri si achizitii de bunuri/servicii in alt stat membru al Uniunii Europene - pot beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adaugata achitata in acel ... citeste toata stirea