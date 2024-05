AJFP Vrancea. Registrul entitatilor pentru care se acorda deduceri fiscale

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea reaminteste contribuabililor ca in cazul sponsorizarilor efectuate de contribuabili catre entitati persoane juridice fara scop lucrativ, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, in limitele prevazute de lege (art. 25 alin (4) litera i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare), doar daca beneficiarul sponsorizarii este inscris, la data incheierii contractului, in ... citește toată știrea