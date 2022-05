AJOFM Vrancea a publicat rezultatele bursei generale a locurilor de munca | 74 persoane selectate, 4 angajate pe loc

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca ( AJOFM) Vrancea a facut publice rezultatele sintetizate intr-un tabel ale bursei generale a locurilor de munca defasurata vineri 20 mai 2022 la Focsani si AdjudBursa Generala a Locurilor de Munca, actiune organizata de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prin instititiile din teritoriu, s-a desfasurat vineri 20 mai 2022 , in mai multe localitati din tara. In Vrancea bursa s-a desfasurat in cele doua municipii ale judetului: ... citeste toata stirea