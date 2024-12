Analiza | Doua firme din Vrancea, in top 10 companii din industria cresterii porcinelor din Romania

Industria cresterii porcinelor din Romania continua sa fie marcata de provocari majore, in principal din cauza pestei porcine africane (PPA), care a redus semnificativ efectivele de animale in ultimii ani. Conform unei analize recente publicate de platforma termene.ro in ciuda dificultatilor, judetul Vrancea se remarca in acest sector, doua dintre companiile locale fiind incluse in top 10 agenti economici din Romania care activeaza in domeniul cresterii porcinelor, conform codului CAEN 0146. ... citește toată știrea