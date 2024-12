Analiza: Firmele cu actionariat rusesc in Romania si judetul Vrancea

Conform datelor facute publice recent de platforma termene.ro in Romania, 1.043 de firme cu actionariat din Rusia sunt active, dintre care 917 functionau la sfarsitul anului 2023. Desi cele mai mari companii rusesti sunt inregistrate prin offshore-uri, multe dintre acestea opereaza direct in tara, implicandu-se in diverse domenii, inclusiv IT, comert cu amanuntul si consultanta. In judetul Vrancea, o singura firma cu actionariat rusesc este activa.Concentrarea firmelor rusesti in ... citește toată știrea