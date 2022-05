ASF: Piata RCA isi continua consolidarea: Diversificare fara precedent - un jucator nou acumuleaza cote notabile

Reguli noi pentru clientii cu risc ridicatPiataRCA isi continua consolidarea inceputa in ultima parte a anului trecut.Luna februarie 2022 a marcat continuarea procesului de diversificare,un element esential in crestereaconcurentei si, in final, a stabilitatii pietei. Datele raportate decompaniile de asigurare si agregate de Autoritatea de SupraveghereFinanciara (A.S.F.) arata ca in primele trei luni din 2022 primele brutesubscrise (PBS) au ajuns la 2,47 miliarde de lei. ... citeste toata stirea