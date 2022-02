Atentie, vranceni! Reduceri la determinarea si plata impozitului pe profit , impozitului pe veniturile microintreprinderilor si impozitului specific

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea aduce la cunostinta contribuabililor interesati ca prin OUG 153/2020 se reglementeaza urmatoarele reduceri ale impozitului pe profit, impozitului pe veniturile microintreprinderilor si impozitului specific, care se aplica in perioada 2021 - 2025:a) 2%, in cazul in care capitalul propriu contabil, prezentat in situatiile financiareanuale, in anul pentru care datoreaza impozitul, este pozitiv. Pentru contribuabilii care, potrivit ... citeste toata stirea