Cazare si hrana pentru persoanele blocate de zapada!

* Primarul Cristi MISAILA a condus, in aceasta seara, o sedinta extraordinara a Consiliului Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Focsani * Va fi asigurata cazarea, hranirea persoanelor fara adapost precum si a celor evacuate din autoturismele blocate in trafic * Primarul a cerut interventii cu prioritate in zona scolilor pentru ca elevii se intorc luni la cursuri *In cadrul sedintei extraordinare a Consiliului Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Focsani a fost aprobat ... citeste toata stirea