Ce bunuri mobile si imobile se vand la licitatia organizata de AJFP Vrancea in data de 23 mai 2024

Prin intermediul unui comunicat de presa Administratia Judeteana a Finantelor Publice( AJFP) Vrancea anunta bunurile mobile si imobile care se vand la licitatia organizata in data de 23 mai 2024, la sediul institutiei din Focsani, B-dul Independentei nr. 24Licitatie organizata de AJFP Vrancea in data de 23 mai 2024La sediul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Vrancea, din Focsani, B-dul Independentei nr. 24 se va organiza, in data de 23 mai 2024, licitatie publica pentru vanzarea ... citește toată știrea