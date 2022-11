Consiliul Judetean reia licitatia pentru lapte in scoli!!!

* Consiliul Judetean Vrancea a scos la licitatie furnizarea laptelui si a produselor lactate in scoli * Vor fi 5 licitatii pentru furnizarea produselor pe 5 loturi * Acestea corespund celor 5 zone in care a fost impartit judetul * Valoarea totala estimata a contractului este de 2.652.409 lei *Administratia judeteana a reluat licitatia deschisa pentru furnizarea laptelui si a produselor lactate in scoli si gradinite, dupa ce firma care furniza produsele lactate a solicitat rezilierea ... citeste toata stirea