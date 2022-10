Consiliul Judetean Vrancea a cheltuit mai putini bani decat a alocat pentru Festivalul Viei si Vinului 2022

* "Am demonstrat ca se poate! Multumim colaboratorilor si partenerilor! Pentru reusita evenimentelor derulate in acest an doresc sa multumesc tuturor oaspetilor nostri, vrancenilor care au participat cu drag la actiuni si institutiilor implicate in buna desfasurare a evenimentelor", a declarat Catalin TOMA, presedintele Consiliului Judetean Vrancea *Administratia judeteana a decissa abordeze intr-o alta maniera Festivalul International al Viei si Vinului"Bachus" (editia 2022), alegand sa ... citeste toata stirea