Discutii pentru relocarea scolilor ce intra in reparatii!

* Primarul Misaila s-a intalnit ieri cu directorii unitatilor scolare care vor fi reabilitate in perioada urmatoare *Primarul Cristi Valentin Misaila a invitat vineri, 9 decembrie 2022, directorii tuturor unitatilor de invatamant din oras la o intalnire de lucru, care a avul loc in sala de sedinte din cadrul Primariei Municipiul Focsani. Discutiile purtate in cadrul acestei intruniri, la care a participat si Inspectorul General Scolar, Gabriela Daniela MARCHITAN, au vizat variantele de ... citeste toata stirea