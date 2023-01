Documente de urbanism eliberate on-line de Primaria Focsani!

* Primarul Cristi Valentin Misaila i-a invitat pe specialistii in domeniul urbanismului sa foloseasca portalul informatic eportal.focsani.info si sa transmita online documentatiile de urbanism catre Primaria Municipiului Focsani *In cadrul sedintei de astazi, 19 ianuarie 2023, a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism (CTATU ) Focsani au fost prezentate avantajele utilizarii portalului informatic eportal.focsani.info dezvoltat de Primaria Municipiului Focsani in cadrul unui ... citeste toata stirea