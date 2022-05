Ec. expert contabil focsanean Mirela Lupu prezinta ultimele informatii legate de sistemul national de facturare electronic RO e-Factura

La finalul anului trecut a fost publicat in Monitorul Oficial OUG 120/2021 privind administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura in Romania. Sistemul este inspirat din Italia si Polonia si se doreste, ca prin raportarea electronica a facturilor in timp real catre fisc, sa se reduca substantial evaziunea fiscala.Sistemul a venit in urma implementarii Directivei UE 55/2014. In acest moment, aproximativ 13 state membre UE utilizeaza sau ... citeste toata stirea