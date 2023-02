Electrica a finalizat achizitia companiei care dezvolta proiectul fotovoltaic "Vulturu" din judetul Vrancea

Prin intermediul unui comunicat de presa facut public in dupa-amiaza zilei de luni 06 februarie 2023, Electrica anunta ca a finalizat achizitia companiei de proiect Green Energy Consultancy & Investments S.R.L., detinuta integral de vanzatori, care are ca obiect principal de activitate productia de energie din surse fotovoltaice, prin intermediul proiectului "Vulturu".Reamintim ca in vara anului trecut distribuitorul si furnizorul de energie Electrica (EL) a anuntat actionarii si investitorii ... citeste toata stirea