Expertul contabil focsanean Mirela Lupu: Despre noile modificari fiscale semnificative anuntate de guvernanti inainte de Rusalii

In ultimul an sub presiunea lipsei banilor guverantii iau masuri fiscale pe repede inainte fara a se mai consulta cu mediul de afaceri ba chiar nici nu mai tine cont de avizele consultative.Asa ca, in data de 21 iunie a fost publicata in Monitorul Oficial o ordonanta care aduce schimbari semnificative in modul de raportare a declaratiilor fiscale, schimbari la e-factura si raportarea la un nou salariu mediu European.In timp ce profesionistii contabili reclama ca modificarile aduse vor ... citește toată știrea