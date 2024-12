Expertul contabil focsanean Mirela Lupu explica in ZdV: 7 noutati fiscale si contabile valabile din 2025

Suntem obisnuiti ca pe final de an sa primim cadou din partea guvernantilor majorari de taxe si impozite. Ocupati cu asezarea comoda in scaunele de la guvern vom primi probabil acest cadou fix in ultima zi din an sa avem subiecte de conversatie la trecerea dintre ani.Pana sa aflam ce ne pregatesc guvernantii trec in revista ceea ce cunoastem la acest moment:Incepand cu 01 ianuarie 2025 salariul minim pe economie creste de la 3700 lei la 4050 lei conf HG1506/2024. Se vor aplica noi plafoane ... citește toată știrea