Mediul de afaceri a fost bulversat de ultimele modificari aduse tranzactiilor cu numerar asa incat guvernantii au reactionat, greu si cam tarziu.Asadar, in urma publicarii OUG-ului 98/10.11.2023 in Monitorul Oficial in noaptea de vineri 10 noiembrie 2023 avem noi plafoane la rulajele cu numerar:Se modifica prin revenirea la vechile plafoane:Incasari/plati intre persoane fizice si persoane juridice - 10000 lei/persoanaIncasari/plati intre persoane juridice - 5000 lei/PJAchizitii de la ... citeste toata stirea