Expertul contabil si consultantul fiscal focsanean, Mirela Lupu prezinta noua platforma PULS, lansata de curand de AJOFM

AJOFM a lansat de curand o noua platforma PULS pentru angajatori si persoanele fizice somere sau in cautarea unui loc de munca. Modernizarea platformei a fost necesara si va usura angajatorilor depunerea formularelor.Platforma PULS asigura in principal:Depunerea de documente in format electronic in vederea beneficierii de masuri de stimulare a ocuparii fortei de munca (subventii, prime, alte stimulente financiare) oferite de ANOFM;Declararea locurilor de munca vacante, precum si a ... citește toată știrea