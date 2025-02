Fluctuatiile preturilor la fructe si legume din Focsani, analizate intr-un studiu al Institutului National de Statistica (INS)

Un studiu recent realizat de Institutul National de Statistica (INS) evidentiaza fluctuatiile majore ale preturilor la fructe si legume in pietele din Romania. Conform analizei, nivelul preturilor difera considerabil de la un oras la altul, generand preocupari in randul consumatorilor.Preturile legumelor si fructelor in diverse regiuniPotrivit studiului, locuitorii din Constanta si Tulcea beneficiaza de preturile cele mai scazute la produse de baza precum cartofii, merele si ceapa. Pe de ... citește toată știrea