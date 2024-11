Focsaniul pe locul 14 intre municipiile resedinta de judet, in clasamentul national al pretului alimentelor din cosul de consum

Un studiu realizat pe baza datelor Institutului National de Statistica (INS) facut public intr-un recent articol publicat de hotnews.ro arata cum se situeaza Focsaniul in clasamentul national al preturilor la alimentele cuprinse in asa numitul cos de consum pentru municipiile resedinta de judet. Cu un cost mediu al cosului de consum de 9,57 lei, Focsaniul ocupa locul 14, situandu-se astfel in a doua jumatate a clasamentului, insa nu printre cele mai scumpe orase din tara.Preturile in Focsani ... citește toată știrea