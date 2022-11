Fostul cinema UNIREA din Focsani renovat cu bani din PNRR!

* Cladirea va fi renovata cu fonduri din PNRR * In data de 29 decembrie 2021 Consiliul Local Focsani a votat preluarea Cinematografului Unirea din domeniul privat al statului si administrarea R.A.D.E.F "Romania Film" in domeniul public si administrarea Municipiului Focsani * In zona va exista si o statie incarcare pentru masini electrice *Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a anuntat faptul ca Municipiul Focsani a obtinut prin PNRR, Componenta 5 - Valul Renovarii, ... citeste toata stirea