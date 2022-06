Foto | Cea mai profitabila firma din Vrancea in anul 2021 este S C Metale International SRL

Acest lucuru este certificat pe site-ul Ministerului Finantelor in baza situatiilor financiare depuse pentru anul 2021 care au avut termen( n.r.de depunere) data de 30 mai 2022Conform situatiei certificata de site-ul Ministerului Finantelor cea mai profitabila firma din Vrancea in anul 2021 este S C Metale International SRLAstfel S C Metale International SRL a incheiat anul financiar 2021 cu o cifra de afaceri neta de 105.856.614 lei si un profit net de 17.959.239 lei la un numar de 177 de ... citeste toata stirea