Foto | Firma vranceana Paco Supermarkets a deschis, ieri al XVI-lea magazin al retelei, in Focsani pe B-dul Unirii nr. 10

Firma vranceana Paco Supermarkets a deschis ieri, miercuri 21 decembrie 2022 cel de-al al XVI-lea magazin al retelei, in Focsani pe B-dul Unirii nr. 10, vizavi de Comisariatul Militar "Va asteptam sa ne vizitati in calitate de vecini, trecatori, sau sustinatori ai comertului romanesc." este mesajul care apare intr-o postare activata pe contul de facebook Paco Supermarket dupa deschiderea noului magazin al reteleiAsa cum Ziarul de Vrancea a informat in urma cu doua luni in articolul Firma ... citeste toata stirea