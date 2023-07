Prin intermediul unui comunicat de presa Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza fermierii ca incepand cu anul de cerere 2023 se pun in aplicare normele privind conditionalitatea in cadrul interventiilor sub forma de plati directe si a unor interventii si masuri pentru dezvoltare rurala.Astfel fermierii au obligatia respectarii GAEC 3 - Interdictia de a incendia miristile, vegetatia uscata si resturile vegetale pe terenurile arabile. Cititi continutul integral al ... citeste toata stirea