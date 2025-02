In atentia vrancenilor interesati sa economiseasca:S-a lansat prima editie din acest an a titlurilor de stat "Fidelis"

Vineri, 7 februarie 2025, s-a lansat prima editie din acest an atitlurilor de stat "Fidelis" adresate populatiei. Dobanzile oferite urcapana la 7,95% pe an, a anuntat ministerul Finantelor. Potrivitministrului de resort, Tanczos Barna, in 2025 vor exista lansari detitluri in fiecare luna.Astfel, de pe 7 pana pe 14 februarie, persoanele fizice rezidente si nerezidente cu varsta peste 18 ani pot subscrie in titlurile de stat Fidelis denominate in lei si in euro. In 2025 programul se va ... citește toată știrea