Incepand cu 12 februarie 2024 este disponibila o noua emisiune de titluri de stat

Vrancenii pot investi de luni, 12 februarie 2024, intr-o noua emisiune de titluri de stat TEZAUR . Maturitatile oferite sunt de 1 si 3 ani cu dobanzi de 6,00% si respectiv 6,75%.Perioada de subscriere incepe de luni, 12 februarie si se incheie in 08 martie 2024 , iar cei interesati in a investi o pot face :de la unitatile Trezoreriei Statului;online numai de catre persoanele fizice care sunt inregistrate in Spatiul Privat Virtual. Operatiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere ... citește toată știrea