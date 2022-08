Invitatie de la AJFP Vrancea pentru simplificarea procedurilor de obtinere a adeverintelor de venit necesare burselor scolare

In contextul inceperii noului an scolar, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea reaminteste ca utilizarea sistemului informatic PatrimVen de catre unitatile de invatamant conduce la eficientizarea activitatilor institutionale si vine in sprijinul cetatenilor care nu mai sunt nevoiti sa se deplaseze la sediul organului fiscal pentru obtinerea adeverintelor de venit necesare acordarii burselor scolare.PatrimVen este un depozit de date in care sunt colectate si agregate date ... citeste toata stirea