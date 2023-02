Magazinul Deborah a castigat concursul pentru cea mai frumoasa vitrina de Craciun din Focsani

* Concursul "Vitrine de Craciun", editia a IV-a, care s-a adresat operatorilor economici din Municipiul Focsani, a ajuns la ultima etapa - anuntarea castigatorilor * Locul I a fost Deborah SRL (890 puncte) si a primit 5.000 lei, locul al II-lea - Your Flor SRL (431,3 puncte) si 4.000 lei, locul al III-lea - Invyto Fashion SRL (295 puncte) si 3.000 lei * In urma sesizarilor primite de la mai multi cetateni, juriul a fost informat despre existenta unor voturi "suspecte" in on-line la mai multi ... citeste toata stirea