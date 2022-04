Mai multe optiuni pentru soferii romani. Scade concentrarea pe piata RCA

Bucuresti, 7 aprilie 2022 - Concentrarea excesiva inregistrata pe piata RCA, in ultimii ani, incepe sa se reduca treptat, dupa falimentul companiei City Insurance S.A. Cel putin sase din cele opt societati, autorizate sa vanda asigurari de raspundere civila obligatorie auto, au acumulat cote de piata considerabile in prima luna a acestui an, conform analizelor efectuate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.).Compania cu cele mai mari vanzari ramane Euroins Romania Asigurare ... citeste toata stirea