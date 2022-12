Mos Craciun de la CJ asteapta scrisori de la copiii vranceni!

* "Copii, scrieti-i o scrisoare Mosului si puteti castiga o excursie de vis la Disneyland Paris", este indemnul Mosului * Consiliul Judetean Vrancea pregateste o luna de poveste in Crangul Petresti, acolo unde va incepe sambata, 10 decembrie, la ora 17.30, evenimentul "La Crang, de Craciun" *Zilele in care pot fi depuse scrisorile in urna speciala a Mosului sunt: 10-11 decembrie, 17-18 decembrie si 24-26 decembrie 2022, in intervalul orar 17.00 - 20.00, cand Mos Craciun va fi prezent la Crang. ... citeste toata stirea