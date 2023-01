Noi proiecte prin PNRR avizate de prefect!

* Suma ce va fi atrasa prin PNRR de catre comunitatile din Vrancea, prin intermediul acestor proiecte, este de 7,67 milioane lei *Prefectul judetului Vrancea, Nicusor HALICI a avizat astazi proiecte care privesc eficientizarea sistemului de iluminat public in comuna Campineanca, in valoare de 1.072.298 lei, instalarea de panouri foto-voltaice si pompe de caldura in comuna Nanesti, in valoare de 2.491.833,20 lei si Infrastructura de igienizare pubele publice, Sistem de monitorizare a spatiului ... citeste toata stirea