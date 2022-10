Noutati valabile incepand cu 1 ianuarie 2023 la impozitul pe veniturile microintreprinderilor

Incepand cu 1 ianuarie 2023, microintreprinderea, este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 500.000 euro (a scazut de la 1.000.000 euro). Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat veniturile;capitalul social al acesteia este detinut de persoane, ... citeste toata stirea