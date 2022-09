Om de afaceri vrancean rapus de criza | Dragos Horhocea, recent executat silit de imobilul fostei agentii de turism Agetur din Focsani

Problemele omului de afaceri vrancean Dragos Horhocea (foto) s-au agravat in anul 2020, probabil si din cauza pandemiei. Atunci Agetur SRL Focsani, agentia de turism patronata de Dragos Horhoce,a era anuntata c-ar putea intra in faliment, dupa ce Tribunalul Vrancea dispusese deschiderea procedurii de reorganizare financiara, in data de 27 iulie. Anuntul cu privire posibila intrare in faliment a firmei Agetur SRL Focsani a fost facut la acea vreme chiar de administratorul judiciar desemnat de ... citeste toata stirea