Parcul BALCESCU va fi redeschis pe 1 decembrie!

* Joi seara Parcul Balcescu va fi redat publicului dupa o perioada, inceputa in 2020, in care a fost renovat * Primarul Cristi MISAILA spune ca va fi o seara plina de surprize *Redeschiderea Parcului "N. Balcescu" va avea loc la ora 17.00, dupa mult asteptata modernizare, prilej cu care vor fi aprinse si luminile festive, care vor impodobi tot Municipiul Focsani in aceste Sarbatori de Iarna. Intins pe o suprafata totala de 23.365 metri patrati, proiectul noului Parc N. Balcescu a insemnat o ... citeste toata stirea