Piata asigurarilor, evolutii pozitive in primul semestru - Prima medie pentru RCA a scazut usor in al doilea trimestru din 2022

Piata asigurarilor, evolutii pozitive in primul semestru, pe fondul cresterii concurentei si a daunalitatii. Prima medie pentru RCA a scazut usor in al doilea trimestru din 2022Bucuresti, 27 septembrie 2022 - Societatile de asigurare inregistrate in Romania au realizat Prime Brute Subscrise (PBS) de 8,76 miliarde de lei, in prima jumatate a acestui an, releva datele agregate in Raportul privind evolutia pietei de asigurari in semestrul I 2022. Acestor sume li se adauga subscrierile locale ale ... citeste toata stirea