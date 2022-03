Precizari in legatura cu depunere situatii financiare anuale de la Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea

Prin intermediul unui comunicat de presa Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea face precizari in legatura cu depunere situatii financiare anuale.Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea informeaza contribuabilii persoane juridice ca termenele de depunere a situatiilor financiare anuale pentru anul 2021 sunt urmatoarele:90 de zile de la incheierea fiecarui an calendaristic pentru depunerea raportarilor contabile de catre persoanele juridice aflate in lichidare; ... citeste toata stirea