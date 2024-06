Precizari privind salariul minim brut cu data de 01.07.2024

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea aduce la cunostinta contribuabililor ca, incepand cu data de 1 iulie 2024, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in bani, fara a include indemnizatii, sporuri si alte adaosuri, la suma de 3.700 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 168,000 ore pe luna, reprezentand 22, ... citește toată știrea