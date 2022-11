Primaria Focsani va construi locuinte pentru tineri prin PNRR

* Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice Si Administratiei a anuntat faptul ca va finanta, prin PNRR, proiectul "Construirea de locuinte nZEB plus pentru tineri in Municipiul Focsani", in valoare de 11.400.973 lei (aproximativ 2,3 milioane Euro fara TVA) * Vor fi construite 18 unitati locative, respectiv un total de 1.500 mp construiti, in baza unui proiect tip pus la dispozitie de Ministerul Dezvoltarii *Aceste locuinte vor fi realizate pe Calea Munteniei nr. 57 pe un teren intravilan de ... citeste toata stirea