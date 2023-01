Primarul Misaila a cerut masuri speciale pentru accesibilizarea trecerilor de pietoni constructorilor care lucreaza in Focsani!

Primarul Cristi Valentin Misaila a solicitat suplimentarea numarului de muncitori care lucreaza pe santierele din Municipiul Focsani in cadrul proiectelor de resistematizare, iluminat public, management trafic finantate cu fonduri europene *Solicitarea a fost facuta, astazi, in cadrul sedintei de lucru la care au participat constructorii implicati in aceste proiecte si in care a fost analizat stadiul lucrarilor pe fiecare strada unde sunt investitii in derulare. Au fost analizate problemele ... citeste toata stirea