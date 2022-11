Primarul MISAILA invita cetatenii sa se implice in campania "Focsani - oras curat"

Astazi, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Focsani, a avut loc lansarea proiectului "Focsani-Oras Curat!", o campanie desfasurata de compania Salubrizare si Servicii Publice Focsani (fosta CUP Salubritate SA) in colaborare cu ECOTIC *"Aceasta campanie se adreseaza cetatenilor, din dorinta de a le insufla o atitudine responsabila fata de mediu prin predarea acestor echipamente catre punctele autorizate. Colectarea nu se face doar in cadrul campaniei, ci se va desfasura pe o perioada ... citeste toata stirea