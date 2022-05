Procedura de restituire a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuala

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea aduce la cunostinta contribuabililor interesati ca impozitul pe dividende platit in plus la bugetul de stat, rezultat din regularizarea anuala a dividendelor distribuite partial in cursul anului, potrivit art. 67 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa restituirea de catre asociati sau actionari a dividendelor incasate in plus de catre acestia sau dupa aprobarea situatiilor financiare ... citeste toata stirea