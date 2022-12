Proiecte de 10 milioane de lei la Carligele si Timboiesti!

* Fonduri de peste 10 milioane de lei vor fi alocate comunelor Carligele si Timboiesti pentru proiecte de extindere a infrastructurii *Proiectele din comuna Carligele in valoare totala de 2.586.878,18 lei, vizeaza extinderea infrastructurii transportului verde, care reprezinta rolul cheie in protejarea mediului. In acelasi timp, un alt proiect vizeaza cresterea eficientei energetice a cladirii Scolii Prof. Mihai Simbotin Carligele.Totodata, pentru asigurarea unei dezvoltari solide a ... citeste toata stirea