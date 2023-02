Proiecte PNRR de 8,2 milioane lei la Pufesti si Vidra!

Prefectul judetului Vrancea, Nicusor HALICI, a avizat astazi proiecte cu finantare prin PNRR in valoare de aproximativ 8,2 milioane lei pentru comunele Pufesti si Vidra. Cele de la Pufesti vizeaza modernizarea sistemului de iluminat public si construirea unui centru de zi pentru copiii aflati in situatie de risc de separare de parinti in valoare totala de 3,28 milioane lei.De asemena, in scopul sustinerii comunitatii in vederea aducerii acestora la standarde civilizate, au fost avizate ... citeste toata stirea