Proiectul de extindere a retelei de gaze din Mandresti va fi scos la licitatie!

* Investitia privind "Extinderea retelei de distributie gaze naturale in cartierul Mandresti" a fost aprobat de Consiliul Local si urmeaza sa fie scos la licitatie * Proiectarea acestei retele de 1,55 km va dura 6 luni iar executia 15 luni *Pentru realizarea acestei investitii primaria municipiului Focsani are nevoie de 14,1 milioane lei, bani care ar urma sa fie alocati in etapa a doua a Programului National de Investitii "Anghel Saligny". Primarul Cristi MISAILA a discutat despre acest ... citeste toata stirea