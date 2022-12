Reclamele la jocuri de noroc ar putea fi interzise in Romania in anul 2023

Un proiect legislativ care vizeaza interzicerea oricarei forme de comunicare comerciala audiovizuala sau de publicitate pentru jocuri de noroc este sustinut de reprezentanti ai tuturor partidelor parlamentare; un altul vizeaza interzicerea reclamelor stradale.In Romania exista in jur de 15.000 de unitati in care pot fi practicate jocuri de cazinou sau pariuri sportive, adica aproape dublu fata de numarul farmaciilor (8.000), insa putin sub numarul lacasurilor de cult (18.300), informeaza ... citeste toata stirea