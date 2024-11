Romania versus statele suveraniste: lectii economice din analiza comparativa Termene.ro

In contextul discutiilor publice despre posibilitatea ca Romania sa adopte un model suveranist, analiza publicata de platforma Termene.ro aduce o perspectiva clara: evolutia economica a Romaniei in cadrul Uniunii Europene (UE) a fost mult mai favorabila decat a statelor care au optat pentru politici suveraniste. Studiul comparativ include economiile Albaniei, Kazahstanului, Georgiei, Serbiei si Republicii Moldova, toate situate in afara pietei comune europene, evidentiind diferentele ... citește toată știrea