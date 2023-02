Seminarii WEB organizate in luna februarie de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea aduce la cunostinta contribuabililor vranceni care doresc participarea la seminarii Web organizate in luna februarie, ca se pot inscrie direct pe site ANAF pana la data si ora inceperii seminariilor, in limita locurilor disponibile.Lista seminariilor web care se vor desfasura in luna februarie, este disponibila pe portalul ANAF, la rubrica Asistenta contribuabili/Servicii oferite contribuabililor (https://static.anaf. ... citeste toata stirea